ورقة بحثية تكشف أدوات الإخوان لاختراق أوروبا

كشفت ورقة بحثية نشرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات كتبها جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخباراتية - ألمانيا وهولندا، عن أدوات جماعات الإسلام السياسي وآلياتها لتحقيق أهدافها ومشروعاتها في أوروبا.ووفقا للدراسة فقد نشطت جماعات الإسلام السياسي في الدول الأوروبية منذ ستينيات القرن العشرين، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التي توسعت باتباع استراتيجية طويلة المدى وضعها مؤسس الحركة حسن البنّا، ليكون "الإخوان" أول من أنشأ مراكز ثقافية إسلامية ومساجد في أوروبا، فضلًا عن بناء المجتمعات المتنوعة الاتجاهات من (النساء والطلاب والعاملين، إلخ)، مكرسين خدماتهم لمساعدة المسلمين في البلدان المضيفة لهم، وتشكيل قاعدة جماهيرية داعمة لبرامج الجماعة وأنشطتها في داخل أوروبا وخارجها.ووفقا للدراسة فإن المنظمات الإخوانية في الغرب لا تتصرف بمعزل عن غيرها،حيث تتعاون مع "الإخوان" في ألمانيا وسوريا، بينما تعمل منظمات "الإخوان" في بريطانيا مع قواعدها في العراق ومصر ووترتبط المنظمات الإسلامية في فرنسا ارتباطًا مباشرًا بالأحزاب السياسية في الجزائر وتونس.كما رصدت الورقة البحثية مخاطر الوجود الإخواني في أوروبل، حيث تمتلك جماعة "الإخوان المسلمين" مراكز في دول أوروبية كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات الدورية والسنوية التي تنظم لجذب أكثر من 170 ألف زائر، والتي تستهدف تعزيز مشاعر الثقة عند المسلمين هناك من خلال ندوات سياسية ودينية متكررة لصالح "الإخوان". أضف إلى ذلك، فإن انتشار نشاط "الإخوان" داخل أوروبا يعتبر محاولة للضغط على صناع القرار الأوروبيين لتلبية مطالب الجماعة، التي قامت بتنشئة جيل جديد يتبنى أفكارها ويؤمن بأساليبها الحركية.وقد أدركت بعض الدوائر الأوروبية مخاطر الجماعة، إذ عبرت هذه الدوائر عن قلقها من نشاط الجماعة، وما يمكن أن يترتب عليه من مخاطر تهدد هذه الدول، حيث تقول لورديس فيدال، رئيسة وحدة دراسات الشرق الأوسط في المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط: إن "مشكلتنا مع الإخوان المسلمين لا تكمن في ممارسة العنف، فهم لا يفعلون ذلك في أوروبا مثلما يحدث في بعض دول الشرق الأوسط، لكن خطورتهم هنا تكمن في عملهم الدائم على خلق بيئة أيديولوجية ودينية تتبنى مثل هذه الأفكار المتشددة.والجماعة في أوروبا معروفة بالتخفي وتوزيع الأدوار، إذ قامت بتقسيم العمل بين أعضائها وبين من يناصرها؛ ففي كثير من الحالات يتخفى "الإخوان" الأصليين وراء الأنصار؛ لأن تحقيق أجندتهم الخاصة ونجاح مخططاتهم السرية واكتساب الشرعية الدولية في بعض الحالات مشروط بغياب تصدرهم المشهد السياسي، وفسح ميدان السلطة أمام الأنصار للإدارة الشكلية لصناعة القرارات، في حين أن الإخوان الأصليين هم من يديرون خيوط اللعبة بأكملها من وراء الستار ووراء الكواليس.وتأكيدًا على ما تقدم، تم العثور على وثيقة بحوزة إخوان مسلمين ألمان رفيعي المستوى تضع نهجًا استراتيجيًا مزدوجًا للإخوان، حيث سعت الاستراتيجية بوعي شديد لخداع الناس من خلال تقديم وجه واحد من أوجههم إلى الآخرين، وهو ما أراد المحاورون سماعه بشكل أساسي، حول حقوق المرأة ومسائل أخرى، بينما كانت رسائلهم الداخلية تتبنى آراء مغايرة. وقد نجح هذا النهج ذو الوجهين في تضليل المجتمع الألماني بشأن طبيعة الجماعة، ويعني أن أولئك الذين يتعاملون معها بشكل مباشر هم الأكثر تضليلًا في كثير من الأحيان.وقد كشفت التحقيقات من داخل أوروبا أن التنظيم الميداني للإخوان يقوده في هذه المرحلة سمير فلاح مراقب الجماعة في أوروبا، ويقيم في ألمانيا، أما الشأن الديني والاجتماعي للجماعة في أوروبا فيقوده كل من: أحمد الراوي، وأنس التكريتي من بريطانيا، وأحمد جاب الله، وأبو بكر عمر، وعمر الأصفر، وفؤاد العلوي من فرنسا، ومصطفى الخراقي ومحمد الخلفي، وشكيب بن مخلوف بالسويد، وعماد البراني، ومحمد كرموص بسويسرا.وتأكيدًا على ما تقدم، اعتبرت البروفسور سوزانة شروتر، من مركز الأبحاث الإسلامية في فرانكفورت، الإخوان المسلمين أساتذة التخفي، سواء على صعيد العمل التنظيمي أو الأهداف السياسية، وقالت الباحثة: إنهم يصبحون أكثر صراحة في الحديث عن أهدافهم السرية كلما تعزز موقفهم السياسي، لكنهم يفضلون الظهور بمظهر المتسامح والمتفهم حينما يشعرون بأنفسهم ضعفاء أو أقلية ويستخدمون المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بهدف التغلغل في المجتمعات والتأثير فيها. كما أشارت الباحثة إلى محاولات الإخوان التقرب من الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة في ألمانيا، وأضافت: إنهم يحققون شيئًا من النجاح في هذه المساعي.كما نشر موقع "صوت إذاعة ألمانيا" تقريرًا للكاتب "مايكل هولينباخ" تحدث فيه عن الجدل القائم حول خطورة الإسلام السياسي على المجتمعات الغربية، إذ تثار قضية الإسلام السياسي وخطره على الغرب في الآونة الأخيرة بشكل متزايد، ولاسيما بعد الجدل الذي أحدثه إنشاء النمسا مركز توثيق الإسلام السياسي، لتعلو في ألمانيا وفي غيرها من الدول الأوروبية أصوات تنادي بضرورة اتباع خطوات النمسا ومواجهة الإسلام السياسي وخطورته بخطوات ملموسة على الأرض، في حين يعترض بعض الفاعلين في المشهد السياسي الألماني على اتخاذ مثل هذه الخطوة، على اعتبار أن حظر الإسلام السياسي الذي يحترم القانون والدستور لا يعدو كونه مكائد سياسية لا علاقة لها بالواقع.كما رصدت الورقة البحثية أدوات الإخوان وآلياتهم لتحقيق أهدافهم في أوروبا، ومن بينها،أدوات سياسية وأمنية، وعلى سبيل المثال حاولت الجماعة أن تبدو وكأنها تساعد هذه الدول في مواجهة الإرهاب، فقد تمكن المجلس الإسلامي في بريطانيا (MCB) الذي يمتلك علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين ي أن ينضم إلى المجلس الاستشاري الوطني للمساجد والأئمة (ميناب) لمحاربة التطرف.وفي ألمانيا تمكنت بعض الجماعات الإسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين من الحصول على تمويل حكومي، برغم أنها كانت تسعى لنشر الفكر المتطرف. ومن بين هذه الجماعات منظمة الشباب المسلم في ألمانيا التي تأسست عام 1994 على يد محمد صديق بورجفيلدت الذي كان عضوًا في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث تحت رئاسة يوسف القرضاوي، وترتبط المنظمة بمنظمة إخوانية أخرى هي الإغاثة الإسلامية.ما استغلت الجماعة والمنظمات الأخرى المرتبطة بها المناخ الديمقراطي في تشكيل خلايا سرية تعمل على تجنيد عناصر جديدة وضمها إلى الجماعة. وعلى سبيل المثال، كشف تقرير بثه تلفزيون ولاية بافاريا الألمانية في شهر يونيو 2020 تفاصيل عن "الخلايا السرية" التي تشكلها جماعة "الإخوان"، لتسهل عمل عناصرها ولجذب مزيد من التابعين، والتي تعرف بـ"الأسر"، وجاء في التقرير أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ولاية شمال الراين وستفاليا، أكد وجود ما يعرف بـ "خلايا الأسرة" في أوروبا الغربية، وهذه الخلايا هي وحدة أساسية في التسلسل الهرمي للإخوان، وتتكون من (4 أو 5) أشخاص؛ لتوفر روابط إقليمية بين عناصر الإخوان لضمان تماسك التنظيم"، وبحسب الدوائر الأمنية، فإن هذه الخلايا تستخدم في ألمانيا لتدريب الأعضاء سرًا، ونشر الفكر المتطرف لتنظيم الإخوان.أدوات اقتصاديةتمثلت الأدوات الاقتصادية في مجموعة من البنوك والشركات المالية والعقارية في أوروبا، وقد تم تأسيس هذه المؤسسات لتكون بعيدة عن الرقابة، وتتمتع بغموض كبير، وكانت الفرضية الأساسية للجوء إليها هي الحاجة إلى بناء شبكة في الخفاء، بعيدًا عن أنظار الحكومات وأجهزة الأمن، ومن أهم هذه المؤسسات ما يلي:بنك أكيدا الدولي: تأسس هذا البنك في "ناسو" بجزر البهاما، وقد تورط في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة، ويتبع البنك إدريس نصر الدين.مؤسسة أوروبا: هي مؤسسة خيرية تابعة للإخوان تأسست عام 1997 ويقع مقرها في ليستر شاير في بريطانيا، تتراكم لديها محفظة عقارية كبيرة باستثمارات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات في جميع أنحاء القارة الأوروبية، ولديها 47 شقة في ليدز. وبحسب معلومات صحفية، فإن المدير التنفيذي للمؤسسة هو أحمد الراوي (67 عامًا)، الذي وصفته صحيفة لوموند في عام 2004 بأنه أحد شخصين أوروبيين عضوين في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.شركات "الأوف شور": وهي مؤسّسات مالية خارجية تعمل في جزر قريبة من أوروبا، مثل جزر البهاما وجرسي والكايمان، وترتبط هذه الجزر عن كثب بالعواصم المالية والسياسية الكبرى، وتُعَد ملاذات آمنة لإيداع أموال الأثرياء أو تلك الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة. وقد نجحت الجماعة منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين في بناء هيكل متين من شركات «الأوف شور» بالتوازي مع نمو ظاهرة البنوك الإسلامية، ومن خلال هذا الهيكل تمكنت من إخفاء ونقل الأموال عبر العالمأدوات تعليمية وثقافية، حيث تعتبر جماعة الإخوان المسلمين المدارس والجامعات والكليات، حيث التجمعات الشبابية، ساحة خصبة لنشر أفكارها وتدعيم نفوذها، وقد سعت الجماعة إلى استقطاب أعضاء جدد من طلاب هذه المدارس والجامعات. وبحسب إريك تريجر الباحث الأمريكي في شؤون الجماعات الإسلامية لدى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن جماعة الإخوان المسلمين تستهدف الأطفال ابتداءً من سن التاسعة؛ لتجنيدهم وتلقينهم فكريًا وأيديولوجيًا، حيث يبدأ الأعضاء المسؤولون عن عملية التجنيد بالتقرب إلى الطلاب الذين يُظهرون علامات قوية على التقوى، ويقوم بعض أعضاء الإخوان بمقابلة الطلاب الجُدد ومصادقتهم وإشراكهم في أنشطة عادية غير سياسية؛ مثل كرة القدم ومساعدتهم في دروسهم؛ لبناء علاقات مع أهدافهم من أجل التدقيق في تديُّنهم، ويمكن لعملية التجنيد هذه أن تستغرق عامًا كاملًا.وفي إطار استخدام الأدوات التعليمية والثقافية من قبل جماعة الإخوان لترسيخ وجودها في الدول الأوروبية، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أداتين مهمتين:المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي بدأ نشاطه في باريس في يناير عام 2001 بنحو 180 طالبًا، وشارك في افتتاحه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، والمؤتمرات والاجتماعات الإخوانية في أوروبا، حيث يُعقد ملتقى "اتحاد المنظمات الإسلامية"، الذي يعتبر واجهة لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا سنويًا، ويجذب حوالي 170 ألف زائر، وتنظم في هذا الملتقى ندوات سياسية ودينية.