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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: اليابان وألمانيا تعقدان أول محادثات «2 +2» في أبريل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:17 ص
وزيري خارجية ودفاع
وزيري خارجية ودفاع اليابان
وكالات
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ذكرت صحيفة يوميوري اليوم الاثنين أن وزيري خارجية ودفاع اليابان وألمانيا يتطلعان إلى إجراء حوار عبر الإنترنت في منتصف أبريل.

وقال التقرير نقلا عن عدة مصادر لم يكشف النقاب عنها إن المحادثات التي تسمى "2 +2" ستكون الأولى بين البلدين ومن المتوقع أن تبحث سبل الدفاع والحفاظ على "منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة" في مواجهة قوة الصين المتزايدة.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من عدم تأكيد الجدول الزمني بشكل محدد يتطلع الطرفان إلى إجراء المحادثات في 16 أبريل.

وتزايد قلق دول مثل الولايات المتحدة واليابان مع انتهاج الصين موقفا هجوميا بشكل متزايد على صعيد السياسة الخارجية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ومن المتوقع إبحار فرقاطة ألمانية إلى آسيا في أغسطس لتصبح أول سفينة حربية ألمانية تعبر بحر الصين الجنوبي منذ عام 2002 خلال رحلة عودتها.

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