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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تطلب من الأمم المتحدة المساعدة في إزالة ألغام أرضية قرب حدود كولومبيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:16 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين إن فنزويلا ستطلب من الأمم المتحدة المساعدة في إزالة الألغام الأرضية من أراضيها التي تقول إن جماعات مسلحة زرعتها بالقرب من الحدود الكولومبية.

وقالت حكومة مادورو يوم الخميس إن جنديين قتلا في انفجار لغم أرضي خلال عمليات عسكرية في ولاية أبوري، حيث أدت اشتباكات بين الجنود وجماعات مسلحة إلى فرار آلاف الفنزويليين عبر الحدود.

وقال مادورو في بث تلفزيوني إن الحكومة ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم "مساعدة عاجلة فورية حتى يتمكنوا من استخدام جميع التقنيات لإبطال مفعول حقول الألغام التي خلفتها هذه الجماعات غير النظامية".

ولم ترد الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

واتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي فنزويلا بإيواء أعضاء من جيش التحرير الوطني ومنشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) يرفضون اتفاق سلام عام 2016 مع الحكومة الكولومبية. وينفي مادورو ينفي هذا الاتهام.

ودعت جماعات حقوقية من البلدين يوم الأربعاء الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمعالجة الأزمة الإنسانية على الحدود التي تعد منذ سنوات مركزا لتهريب المخدرات.

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