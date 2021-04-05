رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط أسعار النفط العالمية بعد مكاسب سابقة مدعومة من قرار «أوبك+»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:15 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ماحية مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة كانت بدعم من قرار أوبك+ التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو ويوليو.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 61 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 64.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 53 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 60.92 دولار للبرميل.

كانت عقود كلا الخامين قد جرت تسويتها بارتفاع أكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس، إذ اعتبر المستثمرون أن قرار أوبك+ تأكيدا على تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بفعل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البنية التحتية البالغة قيمتها تريليوني دولار.

وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو وحوالي 400 ألف برميل في يوليو.

وقال محللون من جولدمان ساكس إن القرار يشير إلى رفع حذر ومرتب من جانب أوبك+، مما يسمح بعدم حدوث فيوض في الإمدادات بالسوق.

ويتوقع البنك انتعاشا قويا في الطلب على النفط هذا الصيف، مما يتطلب مليوني برميل إضافيين يوميا من إنتاج أوبك+ بدءا من يوليو إلى أكتوبر.

جاء القرار بعد أن دعت الإدارة الأمريكية الجديدة السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، لتظل أسعار الطاقة في متناول المستهلكين رغم المخاوف المرتبطة بالطلب، إذ لا تزال أجزاء من أوروبا خاضعة لإجراءات إغلاق، في حين من المحتمل أن توسع اليابان نطاق تدابير طارئة ضرورية لاحتواء موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وبموجب اتفاق يوم الخميس، ستكون تخفيضات أوبك+ عند ما يزيد قليلا فحسب عن 6.5 مليون برميل يوميا من مايو مقارنة مع ما يقل قليلا عن سبعة ملايين برميل يوميا في أبريل.

موضوعات متعلقة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

الباز: عبد الله رشدي «نكرة» ويسيء للبلد والدين والتاريخ

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

العواصف تقتل وتصيب 6.. وتدمر آلاف البيوت في تايلاند

إعصار استوائي يقتل 76 ويشرد الآلاف في إندونيسيا

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5-4-2021

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات