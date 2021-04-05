هبوط أسعار النفط العالمية بعد مكاسب سابقة مدعومة من قرار «أوبك+»

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ماحية مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة كانت بدعم من قرار أوبك+ التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو ويوليو.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 61 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 64.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 53 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 60.92 دولار للبرميل.كانت عقود كلا الخامين قد جرت تسويتها بارتفاع أكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس، إذ اعتبر المستثمرون أن قرار أوبك+ تأكيدا على تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بفعل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البنية التحتية البالغة قيمتها تريليوني دولار.وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح.اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو وحوالي 400 ألف برميل في يوليو.وقال محللون من جولدمان ساكس إن القرار يشير إلى رفع حذر ومرتب من جانب أوبك+، مما يسمح بعدم حدوث فيوض في الإمدادات بالسوق.ويتوقع البنك انتعاشا قويا في الطلب على النفط هذا الصيف، مما يتطلب مليوني برميل إضافيين يوميا من إنتاج أوبك+ بدءا من يوليو إلى أكتوبر.جاء القرار بعد أن دعت الإدارة الأمريكية الجديدة السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، لتظل أسعار الطاقة في متناول المستهلكين رغم المخاوف المرتبطة بالطلب، إذ لا تزال أجزاء من أوروبا خاضعة لإجراءات إغلاق، في حين من المحتمل أن توسع اليابان نطاق تدابير طارئة ضرورية لاحتواء موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.وبموجب اتفاق يوم الخميس، ستكون تخفيضات أوبك+ عند ما يزيد قليلا فحسب عن 6.5 مليون برميل يوميا من مايو مقارنة مع ما يقل قليلا عن سبعة ملايين برميل يوميا في أبريل.