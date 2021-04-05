رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انكماش قطاع الخدمات في اليابان بأقل من التقديرات الأولية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:13 ص
قطاع الخدمات في
قطاع الخدمات في اليابان
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال مارس الماضي بأقل من التقديرات الأولية.

وبحسب البيانات النهائية لمصرف جيبون بنك الياباني ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.3 نقطة مقابل 46.3 نقطة خلال فبراير الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 46.8 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.

في الوقت نفسه وصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2020، في ظل تحسن مؤشر الإنتاج لدى بعض الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتباطأت وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات، مع تحسن التوقعات بشأن الطلبيات في ظل تراجع حدة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

من ناحية أخرى ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال مارس الماضي إلى 49.9 نقطة مقابل 48.2 نقطة خلال فبراير الماضي. وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 48.3 نقطة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

العواصف تقتل وتصيب 6.. وتدمر آلاف البيوت في تايلاند

إعصار استوائي يقتل 76 ويشرد الآلاف في إندونيسيا

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5-4-2021

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات