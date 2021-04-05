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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. النطق بالحكم على «سفاح الجيزة» لقتل ودفن فتاة بالإسكندرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:11 ص
النطق بالحكم على
النطق بالحكم على «سفاح الجيزة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على "سفاح الجيزة"، بعد إحالته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي، وتحديد جلسة في إعدامه بجلسة 5 أبريل الجاري، عقب اتهامه بقتل المجني عليها ياسمين.ن.إ.

تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمود عوض، بحضور كلا من المستشارين عبد الله عطا الله سعد، وطارق عبد الكريم أعضاء نيابة المنتزة الكلية، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

كانت الجلسة الماضية شهدت وصول المتهم إلى قاعة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وتم ووضعه داخل قفص الاتهام في حراسة مشددة، ونفى المتهم عن نفسه قتل الفتاة ودفنها بأرضية شقته بمنطقة العصافرة "وذلك خلال سؤال المحكمة".

وأضاف المتهم خلال دفاعه عن نفسه أن المجني عليها قتلت على يد خطيبها السابق، وأنها كانت تعمل لديه في المحل الخاص به، وتحصل على راتب منه، فكيف يمكن أن يكون قتلها بدافع الحصول على مالها كما قالت التحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، "محبوس" 48 سنة، صاحب مكتبة، ومقيم 51 شارع الدكتور لاشين الكوم الأخضر فيصل الجيزة، في غضون عام 2017 قتل المجني عليها ياسمين.ن.ا.ح.م، بأنه بيت النية وعقد العزم على قتلها ولبث بعزمه بهدوء وروية وفكر مطمئن يتدبر أمر جريمته، وما تعتصر عقلة من خطة شيطانية محكمة لملاحقتها بتهديده بالإبلاغ عن واقعة استيلائه على أموالها بدون وجه حق والتي خشي منها نذير انكشاف أمرة وسائر أفعاله الإجرامية السابقة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم دبر مخططا محكما واستدرج المجني عليها محل الواقعة وما أن ظفر بها حتى اطبق بعد كلتا يديه عنقها بقوة ولم يفلتها حتى أيقن وفاتها فأحدث بها إصاباتها موصوفة في التقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها ثم واري على جثتها التراب بعد أن أعد قبرها بذات العين محل ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استمعت النيابة، إلى أقوال شقيق المجني عليها اشرف.ن.ا، 25 سنة، فني إنتاج بشركة أدوية، والذي أكد أن شقيقته المجني عليها متغيبة من المنزل منذ 3 سنوات وأنه سبق بأنه أبلغ عن واقعة تغيبها في المحضر رقم 12609 لسنة 2017 اداري المنتزة أول، ولم يكن يعلم بواقعة قتلها أو مكان تواجدها وعندما علم بالواقعة أسند الاتهام للمتهم بقتل شقيقته عمدا، وبعرض الملابس المعثور عليها برفات جثمان المجني عليها وكذلك الخاتم المعدني قرر بأنهم خاصين بشقيقته المجني عليها.

ترجع أحداث القضية المقيدة رقم 2340 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من ضباط مباحث الجيزة، بقيام المتهم بقتل فتاة ودفن جثمانها في شقة بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة المنتزة ثان.

كشفت التحريات قيام المتهم بالاستيلاء على 45 ألف جنيه من المجني عليها بعد أن كانت تعمل لديه وحال مطالبتها له برد المبلغ قرر التخلص منها واستدرجها الي مخزن وخنقها ودفن جثمانها في حفرة وردم عليها.

وحصلت "الدستور" على اعترافات المتهم قائلا: "انا قتلت المجني عليها ودفنتها داخل الشقة لكي لا يكتشف أحد أمرها، حيث كانت المجني عليها تبحث على مكان المخزن الخاص بي وقامت بالتحدث بصوت مرتفع وخشيت من الجيران أن يسمع أحدا صوتها وقمت بغلق باب الشقة وحبستها داخل الغرفة وقمت بالتحدث معها وابلغتها أن يوجد عجز في المصاريف وقمت بفتح الحاسب الالي الخاص لكي تشاهد الحسابات والعجز ونقص المال والخسارة التي تلاحقني".

وأضاف المتهم أن المجني عليها قالت له مفيش عجز انت بتتهرب مني لكي لا استرد المبلغ المالي الخاص بي، وقامت بالمجادلة معه وارتفع صوتها عليه مما أثارت غضبه فقرر الانتقام منها على طريقته التى فعلها من قبل مع ضحاياه السابقين.

وأكد المتهم أنه قام بوضع يداه على فمها لكي تخفض صوتها وتسكت عن الكلام ثم قام بضربها على فمها عدة مرات ولم يشعر بنفسه أثناء قام بخنقها وقام بالنوم عليها حتى يشل حركتها ويتمكن من قتلها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة "فرفرت"، ثم بعد ذلك قام بإدخالها في الغرفة الداخلية لإخفاء الجثة حتى يتم التفكير في التخلص منها ثم بعد ذلك خرج إلى الغرفة الخارجية وقام بتكسير 4 بلاطات والحفر أسفلهم وأحضر عدد من العمال باليومية "انفار" بعد الاتفاق معهم على حفر إحدى الحفر لتغيير الصرف الصحي داخل المسكن وبعد الانتهاء من الحفر قام بدفع مبلغ مالي لهم نظير ذلك وقام بإحضار جثة المجني عليها من الغرفه الداخليه جرا على الأرض وقام بالقائها داخل الحفرة بكل سهولة وردم علي جثتها التراب.

وأشار السفاح بعد ذلك قام بشراء الاسمنت والرمال ووضعه فوقها حتى يخفي معالم جريمته، وبعدها بيوم قام المتهم بالاتفاق مع صنايعية بلاط السيراميك وقمت بشراء بلاط جديد وقاموا بتغيير البلاط القديم ثم بعد ذلك ترك الشقة بعد الواقعة بفترة حتى لا يتم كشف أمره.

كان المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالاسكندرية، قرر ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة صحية سفاح الجيزة، والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكلف الطب الشرعي بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجني عليها وأشقائها لمطابقتها.

وحضر المتهم مرتديا "بدلة السجن البيضاء" الخاصة بالتحقيقات، وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع وصولًا إلى المخزن والإمساك وخنق الضحية ودفنها، والإرشاد عن مكان الجثة وتم استخراجها في حالة تحلل كامل "هيكل عظمي"، وذلك بحضور فريق من النيابة وضباط من إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن الجيزة والإسكندرية.
اليوم.. النطق بالحكم على «سفاح الجيزة» لقتل ودفن فتاة بالإسكندرية
اليوم.. النطق بالحكم على «سفاح الجيزة» لقتل ودفن فتاة بالإسكندرية
اليوم.. النطق بالحكم على «سفاح الجيزة» لقتل ودفن فتاة بالإسكندرية
اليوم.. النطق بالحكم على «سفاح الجيزة» لقتل ودفن فتاة بالإسكندرية

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