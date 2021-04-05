إعصار استوائي يقتل 76 ويشرد الآلاف في إندونيسيا

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي سيروجا في سلسلة من الجزر بجنوب شرق إندونيسيا وتيمور الشرقية، أدت إلى قتل ما لا يقل عن 76 شخصا وتشريد آلاف.وقالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا إن 55 شخصا لقوا حتفهم كما فقد 40 آخرون في إقليم إيست نوسا تينجارا المؤلف من عدة جزر بعد أن أدى الإعصار إلى فيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية وسط هطول أمطار غزيرة منذ مطلع الأسبوع.وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 400 شخص كما تأثر آلاف بالطقس السيئ.وفي تيمور الشرقية لقي 21 شخصا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات وسقوط أشجار.وقال إسماعيل دا كوستا بابو مدير الحماية المدنية للصحفيين "وفقا للبيانات الأولية..فان إجمالي الخسائر في الأرواح 21 ".وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص إلى ملاجئ في العاصمة ديلي. وسقط القتلى بسبب انهيارات أرضية وفيضانات وسقوط أشجار.وقالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا إن عدة جسور انهارت وسقطت أشجار وسدت بعض الطرق وغرقت سفينة واحدة على الأقل حيث تسبب الإعصار أيضا في حدوث موجات عالية مما يعقد عمليات البحث والإنقاذ.وقال مسؤولون محليون إن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 100 لكن وكالة إدارة الكوارث قالت إنه لا يمكنها تأكيد ذلك.وذكرت وكالة الأرصاد الإندونيسية إن إعصار سيروجا اجتاح بحر سافو جنوب غربي جزيرة تيمور في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من الأمطار والأمواج والرياح.