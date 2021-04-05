أسقف كنائس وسط القاهرة يلقي درس الكتاب الأسبوعي اليوم

يترأس الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة؛ مساء اليوم؛ درس الكتاب الأسبوعي بمقر المرقسية بالازبكية.ويشارك في حضور درس الكتاب الأسبوعي عددًا محدود من الشعب القبطي، متخذين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحتفال بـ«جمعة ختام الصوم الكبير»، في 23 أبريل الجاري.وجمعة ختام صوم الأربعين المقدسة الذي بدأ يوم الإثنين 8 مارس، وتسبق أسبوع الآلام، وتستمر فترة الصيام حتى يوم عيد القيامة 2 مايو المقبل.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.