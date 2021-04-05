رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: أمريكا تواجه عقبات في مسارها نحو هزيمة كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:02 ص
أمريكا كورونا
أمريكا كورونا
أ ش أ
طباعة
سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على العديد من التقلبات والمنعطفات غير المتوقعة التي من المحتمل أن تعرقل مسار هزيمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أنه على الرغم من تسارع حملة التطعيمات ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، إلا أن ما تواجهه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أزمة إتلاف ملايين الجرعات من اللقاحات في أحد المصانع إلى جانب التهديد المستمر الذي تشكله سلالات فيروس كورونا المتحورة والخطيرة، يشير إلى احتمالية أن يواجه الطريق لهزيمة الفيروس العديد من التقلبات والمنعطفات غير المتوقعة.

ونقلت عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أمس الأول كان هو المرة الأولى التي أبلغت فيها الولايات المتحدة عن استخدام أكثر من أربعة ملايين جرعة ضد كوفيد-19 في يوم واحد، ما رفع المتوسط ​​إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص لأول مرة.

واستدركت قائلة إنه في نفس اليوم، استمرت التداعيات بسبب كارثة في مصنع في بالتيمور والتي أدت إلى إتلاف 15 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

وقال كبار مسؤولي الصحة الفيدراليين إن إدارة بايدن كلفت شركة جونسون آند جونسون بتولي المسؤولية عن المنشأة وتحركت الإدارة الأمريكية لوقف المنشأة من صنع لقاح آخر طورته شركة أسترازينيكا.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار مسؤولي الصحة الفيدراليين، قولهما إن الخطوة الاستثنائية التي اتخذتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة لن تسمح لـ"ايمرجنت" إلا بصنع لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة لتجنب أي خلط في المستقبل.

وأكدت شركة الأدوية جونسون آند جونسون الأمريكية التغييرات، قائلة إنها "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن اللقاحات التالفة التي أنتجتها شركة ايمرجنت، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت ستتولى المصنع.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يشعر المسؤولون الفيدراليين في الولايات المتحدة بالقلق من أن يؤدي هذا الاختلاط إلى تقويض ثقة الشعب في اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، في مقاومة لجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على جرعات كافية من اللقاح لتطعيم كل أمريكي بالغ بحلول نهاية مايو المقبل.

وأفادت (نيويورك تايمز) بأنه بينما تتراجع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ومعدلات الوفيات ووسط انخفاض عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات إلى مستويات أقل بكثير من ذروتها في يناير الماضي، ارتفع متوسط ​​عدد الحالات الجديدة المسجلة بنسبة 19 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، لافتة إلى تزايد الحالات بشكل كبير في العديد من الولايات، لا سيما في الغرب الأوسط والشمال الشرقي، مع انتشار السلالات المتحورة.

وكشفت الصحيفة الأمريكية عن اختلاف الخبراء حول ما إذا كانت الطفرات الإقليمية على مدى الأسبوعين الماضيين ترقى إلى كونها "موجة رابعة" من الفيروس.

ونقلت عن مايكل أوسترهولم عالم الأوبئة والعضو في المجلس الاستشاري لمكافحة كورونا التابع لإدارة بايدن، قوله إن الولايات المتحدة تشهد حاليا الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا بسبب تفشي طفرات جديدة منه.

ويتوقع الخبير الأمريكي أن تشهد الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين "أكبر عدد من حالات الإصابة المسجلة عالميًا منذ بداية الجائحة".
ولكن في تصريحات أخرى، استبعد سكوت جوتليب، الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء في عهد الرئيس دونالد ترامب وعضو مجلس إدارة شركة فايزر، أن يكون هناك موجة رابعة.

موضوعات متعلقة

الباز: عبد الله رشدي «نكرة» ويسيء للبلد والدين والتاريخ

رجل أعمال من أصل إسرائيلى: أردت مساعدة صديقى الأمير حمزة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

العواصف تقتل وتصيب 6.. وتدمر آلاف البيوت في تايلاند

إعصار استوائي يقتل 76 ويشرد الآلاف في إندونيسيا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات