«الأجداد.. والأحفاد» و«وتتوالى الإنجازات» أبرز مقالات كبار الكتاب

تناول كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والدولي.في عموده "صندوق الأفكار" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "الأجداد.. والأحفاد"، قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" إنه شعر باعتزاز وكبرياء في أثناء متابعته موكب المومياوات الملكية، خلال الاحتفالية الأسطورية، التي أعدتها وزارة السياحة والآثار، ووزيرها النشيط الدكتور خالد العناني.وقال سلامة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفيد الأجداد العظماء، كرَّم الأجداد بما يليق بهم، في استقبال أسطوري مميز، حينما ذهب إلى متحف الفسطاط ليستقبلهم بنفسه، على طريقة استقبال الرؤساء والملوك في الزيارات الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، احتفاءً بقدومهم وسط حشود المستقبلين.واعتبر سلامة أن "هذه الاحتفالية الأسطورية لها عدة مدلولات؛ أولها وأهمها: تنشيط ذاكرة المصريين بتاريخهم، وحضارتهم، وأمجاد أجدادهم، فالحضارة ليست بعيدة عنا، وإنما نحن الذين صنعناها، وعرفناها، منذ آلاف السنين؛ وثانيًا: لفت انتباه العالم إلى كنوز مصر السياحية، والأثرية، استعدادًا لاستقبال النصيب العادل لمصر من حركة السياحة العالمية، فور انتهاء جائحة كورونا قريبًا؛ وثالثًا: الاستعداد للحدث الأعظم، وهو افتتاح المتحف الأكبر في العالم، خلال المرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من كل أعماله، الجاري العمل بها حاليًا، ليكون لدى مصر أكبر ثلاثة متاحف، هي: المتحف الكبير في منطقة الأهرامات، ومتحف الفسطاط، والمتحف المصري، بالإضافة إلى أكبر متحف مفتوح في العالم بالأقصر".وأضاف سلامة: "يبقى دور المصريين في الاهتمام بزيارة متاحفهم، وآثارهم العظيمة، من أجل بث روح الوعي والانتماء في الأجيال الجديدة".واختتم سلامة مقاله قائلًا: "لقد شاهدت طوابير طويلة من الشعب البريطاني يصطفون ساعات طويلة، في انتظار دورهم لزيارة معرض توت عنخ آمون، وأتمنى أن أشاهد تلك الطوابير من المصريين أمام المتاحف المصرية في كل مكان".في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "وتتوالى الإنجازات"، قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس لم يكن حدثًا عاديًا، وإنما رسالة للعالم: هذه هي مصر.وأشار جبر إلى أن البلاد تعرضت لحملة تشويه من أهل الشر، تشكك وتنتقد وتتمنى الخراب والدمار، ولكن كانت إرادة الله فوق أحقادهم السوداء، وانتصرت إرادة أبناء قناة السويس على حملات التشكيك، وكانت اللفتة الرائعة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو يحتفل معهم بالانتصار الكبير، ليس فقط بتعويم السفينة، وإنما بإبراز العزيمة والقوة والإرادة والإصرار.وأضاف جبر: "بعدها بأيام، كنا هناك في قلعة الدواء بمنطقة الخانكة، وشاهدنا معجزة أخرى، ليست مصنعًا ولا منطقة صناعية، وإنما مدينة كاملة على مساحة 180 ألف متر، والرسالة هي: صحة المصريين هي فحوى الأمن القومي المصري، وتأمين كل سبل الرعاية والحماية، وتقديم الدواء والعلاج بأسعار تنافسية وجودة عالمية".ونوَّه جبر بأن الدولة تقهر الصعاب وتخوض التحديات، وأكثرها تعقيدًا كان فيروس "سي" اللعين، الذي توطن أجساد المصريين، وأذاقهم الذل، وفي أقل من عام، استطاعت مصر أن تقهره، وتحقق معجزة غير مسبوقة.وتابع جبر: "وبعدها بأيام، كنا هناك في مدينة الفسطاط، نشهد موكب المومياوات الملكية، في ليلة شدت انتباه العالم، ورفعت درجات الفخر والعزة لذروتها، فالبلد الذي يبني كل يوم ويتغير كل يوم، يسطر ملحمة جديدة للإنسانية في العظمة والرقي والجمال، فهذه هي مصر الماضي والحاضر والمستقبل، الحضارة والأمجاد والبناء، والقوة الناعمة الضاربة في أعماق التاريخ".واعتبر الكاتب الصحفي كرم جبر أنه كان طبيعيًا أن يكون اهتمام المصريين كبيرًا وغير مسبوق وهم يتابعون بزهو وفخر أسطورة نقل المومياوات، في حفل بديع اتسم بالعظمة والدقة والإبداع، فقد تزينت القاهرة في مشهد لم نره من قبل، خصوصًا ميدان التحرير الذي يحمل ذكريات يناير، والانتقال إلى صورة مبهجة، تجعل الناس يفكرون في شكل الميدان، كيف كان وكيف أصبح!.وأكد جبر أن الإنجازات تتوالى، ولا يوجد بلد في العالم كله يحدث فيه ما يحدث في مصر، فالناس يستيقظون على مشروعات وإنجازات كبيرة وعملاقة، وبعضها يكون مفاجأة، لا يتم الإعلان عنه إلا يوم الافتتاح، فلتفخر بوطنك، العزة والكرامة والكبرياء والبناء والتعمير، والمضي إلى الأمام بخطى واثقة.