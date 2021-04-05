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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-4-2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:07 ص
العملات
العملات
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-4-2021، ونستعرض لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".

ونقدم لكم تقرير يومي عن كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ويضم التقرير التالى أسعار العملات، وهي: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-4-2021

لديكم داخل التقرير التالى أخر التحديثات والتطورات عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالآتي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم


سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، سعره عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وبلغ سعرها عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء 18.37 جنيه مصري، ووصل عند البيع 18.55 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم


سجل سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء 21.60 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 21.80 جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

بلغ سعر الين الياباني، عند الشراء 14.12 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 14.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل الريال السعودي، سعره عند الشراء 4.15 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.19 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

بلغ الدولار الأمريكي، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

وصل عند الشراء 18.37 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 18.55 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل عند الشراء 4.15 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.19 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي، عند الشراء 48.98 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 52.10 جنيه مصري.

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