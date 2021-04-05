ضبط 120 طن مخللات فاسدة بالبحيرة (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط أكبر كمية مخللات متغيرة الصفات الطبيعية وتظهر عليها علامات العفن والتلف، حيث تم ضبط 1000 برميل مخلل زنة البرميل 100 كجم بإجمالي 100 طن، وكذلك تم ضبط 20 طن مخلل مشكل تحت التعبئة ملقى على الأرض وسط التلوث وروث البهائم، كما تم التحفظ على 17 شيكارة ملح طعام زنة 50 كجم غير مدون عليها أي بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية بدائرة مركز شرطة دمنهور.كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية منها داخل سوبر ماركت منها 18 بستلة مخلل، و40 كيس مكرونة سريعة التحضير، و6 أكياس سمنة وزن 20 كجم، وبهارات مشكلة.كما تمكنت الحملة من ضبط 10 جراكن عسل نحل زنة الجركن 25 كجم غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية داخل مركز تعبئة وتوزيع غير مرخص، و300 شيكارة ملح طعام وزن 50 كجم (بإجمالي 15 طنا) مجهولة المصدر ومخزنة وسط الزبالة وتحت الاستخدام بمعمل ألبان غير مرخص، و150 كرتونة سوداني بالكراميل، و55 كرتونة رقائق محشوة بالشيكولاتة، و40 كيس شيكوبون، وكلها مجهولة المصدر داخل مركز توزيع مواد غذائية غير مرخص.تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.