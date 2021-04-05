سعر اليورو اليوم في مصر الاثنين 5- 4- 2021
الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:54 ص
وسام عطيةطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" اليوم الاثنين الموافق 5-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو ارتفاع سعره أمام الجنيه ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء عند مستوي 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، كما ارتفع اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.55، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51.
سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 5- 4- 2021شهد سعر صرف اليورو اليوم استقرارًا نسبيًا خلال الإجازة الرسمية للبنوك ليومي الجمعة والسبت في السوق المحلي بالمقارنة بالجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر تداول العملة الأوروبية اليوم في البنوك المحلية والأجنبية 18.51 جنيهًا، أما على الصعيد العالمي، فبعد حالة التراجع المستمرة من عملة اليورو الموحدة والتي تضم 19 دولة، فصعد أمام العملة الأمريكية "الدولار" بشكل طفيف ليسجل 1.18 دولار أمريكي، مقابل تسجيلة أمس 1.1705 دولار.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو ارتفاع سعره أمام الجنيه ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء عند مستوي 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، كما ارتفع اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.55، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51.
سعر اليورو اليوم
كما حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك العربي تراجعًا ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.31.
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كما انخفض اليورو في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.48، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.48.
استقرار اليورو في البنوك
وعلى الصعيد الآخر، انخفض سعر صرف اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.44.