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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم في مصر الاثنين 5- 4- 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:54 ص
اليورو
اليورو
وسام عطية
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يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" اليوم الاثنين الموافق 5-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 5- 4- 2021

شهد سعر صرف اليورو اليوم استقرارًا نسبيًا خلال الإجازة الرسمية للبنوك ليومي الجمعة والسبت في السوق المحلي بالمقارنة بالجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر تداول العملة الأوروبية اليوم في البنوك المحلية والأجنبية 18.51 جنيهًا، أما على الصعيد العالمي، فبعد حالة التراجع المستمرة من عملة اليورو الموحدة والتي تضم 19 دولة، فصعد أمام العملة الأمريكية "الدولار" بشكل طفيف ليسجل 1.18 دولار أمريكي، مقابل تسجيلة أمس 1.1705 دولار.

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.

وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو ارتفاع سعره أمام الجنيه ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء عند مستوي 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، كما ارتفع اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.55، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51.

سعر اليورو اليوم

كما حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك العربي تراجعًا ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.31.

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كما انخفض اليورو في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.48، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.48.

استقرار اليورو في البنوك

وعلى الصعيد الآخر، انخفض سعر صرف اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.44.

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