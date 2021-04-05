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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين فى بحر غزة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:26 ص
الاحتلال يستهدف مراكب
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين
وكالات
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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون إصابات.

وأفادت وكالة فلسطين الجديدة، بأن زوارق بحرية الاحتلال فتحت نيرانها صوب مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، الأمر الذي أجبر الصيادين على مغادرة المنطقة المستهدفة والتراجع نحو الشاطئ خشيةً على حياتهم.

وتتعمد زوارق الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة من شماله إلى جنوبه، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، من خلال إطلاق النار وفتح خراطيم المياه صوب مراكبهم وإتلاف شباكهم ومعداتهم.

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