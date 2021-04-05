الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين فى بحر غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون إصابات.وأفادت وكالة فلسطين الجديدة، بأن زوارق بحرية الاحتلال فتحت نيرانها صوب مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، الأمر الذي أجبر الصيادين على مغادرة المنطقة المستهدفة والتراجع نحو الشاطئ خشيةً على حياتهم.وتتعمد زوارق الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة من شماله إلى جنوبه، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، من خلال إطلاق النار وفتح خراطيم المياه صوب مراكبهم وإتلاف شباكهم ومعداتهم.