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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 473 شخصًا بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:03 ص
كورونا فى كوريا
كورونا فى كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 473 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 105 آلاف و752 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت وفاة 4 حالات إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى.1748

كما تعافي من المرض 311 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى.96900

وتم تطعيم 629 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 962 ألفًا و730 شخصًا.

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