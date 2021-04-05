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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف عالمية تصف موكب المومياوات بـ«الكرنفال والعرض السخى لتراث مصر»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:51 ص
موكب المومياوات
موكب المومياوات
أمينة ذكى
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مازال موكب المومياوات الملكية الذي تم يوم السبت الماضي يواصل إبهار العالم، فمازالت صحف العالم تنحني احتراما لهذا الحدث العظيم.

وأشادت صحيفة "تليجراف" البريطانية بالموكب واعتبرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمر بكثافة في "المشاريع الضخمة" السياحية بملايين الجنيهات، التي تشمل أيضًا المتحف المصري الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة، لاستضافة بقايا وكنوز توت عنخ آمون (1334 - 1325 قبل الميلاد).

أما "الديلي ميل" البريطانية، فقد قالت إن الموكب يضم أشهر ملوك التاريخ المصري القديم، ويتقدمهم الملك "سقنن رع" الملقب بـ"الشجاع"، الذي حكم جنوب مصر قبل المسيح بحوالي 1600 عام، كان على متن المركبة الأولى، بينما كان رمسيس التاسع، الذي حكم في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، في الخلف.

كما نشرت موقع مجلة "فوج" الأمريكية تقريرًا استعرض أبرز المعلومات بشأن العرض الملكي وخط سيره ومكان عرض المومياوات في المتحف القومي للحضارات.

أما "ذا إندبندنت" البريطانية، فقد وصفت الموكب بأنه "حدثًا بملايين الدولارات مع ترتيبات أمنية مشددة"، تحت عنوان موكب الفراعنة الذهبي: موكب المومياوات المصرية في القاهرة.

أما صحيفة "le point" الفرنسية فقد اعتبرت أن المفارقة في الموكب هي أن هناك ملكة وهي حتشبسوت كانت بين الحاكمين لمصر، كما اعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية موكب الموميات حدثًا غير مسبوق، ووصفت مجلة "لو بوان" الأسبوعية الفرنسية الحدث بـ"الكرنفال الذي لا مثيل له".

أما صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية فقد اعتبرت هذا الحدث "استعراض سخي" من قبل مصر التي انفقت ملاين الدولارات عليه لتبهر العالم أجمع.

فيما قالت صحيفة "صن هيرالد" الأمريكية، إن الحدث بمثابة "استعراض مصر لتراثها الغني" من الآثار، وكان يحتوي الموكب 18 ملكًا وأربع ملكات، معظمهم من المملكة الفرعونية الحديثة.

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