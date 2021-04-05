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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة حب كاتى بيرى وأورلاندو بلوم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:46 ص
كاتى بيرى وأورلاندو
كاتى بيرى وأورلاندو بلوم
منة سالم
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أشعلت قصة حب الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم مواقع التواصل الأجتماعي خلال السنوات الماضية كونها الأكثر جدلًا لما شهدته من أزمات عديدة.

ووفقًا لمجلة "Hello " بدأت علاقة النجمة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر 36 عامًا، وأورلاندو، 44 عامًا، منذ عام 2016، عندما حضر كلاهما حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي.

في الأشهر التالية، بدأت عدسات الباباراتزاي ترصد لقطات رومانسية في كواليس مهرجان كان السينمائي، وفي حفلة الهالوين السنوية لكاتشيلا وكيت هدسون، لكن لم تدم السعادة لوقت طويل سرعان ما بدأت الأزمات والخلافات بين الثنائي لتشتعل الخلافات.

في مارس 2017، بعدما يقرب من عام من الارتباط انفصل الثنائي حيث أخبرت كاتي لاحقًا "CBC Radio One" أنها كانت تفكر في الانتحار بعد الانفصال بينما كانت تصارع لوضع وجه سعيد ترويجًا لألبومها الأخير "ويتنس" حيث تعاملت مع الانفصال المدمر بكل عقلانية فيما بعد.

عادت الأمور رسميًا في فبراير 2018 ورافقت كاتي أورلاندو في رحلة إلى روما وبعد بضعة أشه، في سبتمبر ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل أقيم في موناكو.


وفي عام 2019 أعلنت بيري أنها ليست في عجلة من الارتباط رسميًا كونها تزوجت من قبل ولا تريد تجربة الطلاق مرة ثانية.

في مارس 2020، قبل إغلاق العالم تمامًا بسبب انتشار الوباء العالمي "كوفيد-19"، أعلنت كاتي للجماهير أنها وأورلاندو ينتظران طفلهما الأول.

وفي أغسطس 2020 وُلدت طفلتهما، وهي فتاة صغيرة تتمتع بصحة جيدة تُدعى ديزي دوف بلوم، وقالت بيري عن طلفتها: "لقد غيرت حياتي وما زالت مستمرة في تغيير حياتي. لقد أوجدت لها مساحة من الوقت الإضافي وأنا سعيد لأنني فعلت ذلك ".

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