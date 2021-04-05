«أعلى حصيلة».. الهند تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 103 آلاف و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و589 ألفا و67 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 478 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 165 ألفا و101 حالة وفاة.وأفادت الوزارة بأن 52 ألفا و847 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و682 ألفا و136 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 741 ألفا و830 شخصا.