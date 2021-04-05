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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا كاراس يسيم شمامسة جدد بكنيسة السيدة العذراء بأمريكا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:32 ص
الأنبا كاراس
الأنبا كاراس
مونيكا جرجس
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ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وميريلاند وديلاوير ووست فرجينيا بأمريكا، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم - واشنطن دي سي.

وخلال القداس قام نيافته بسيامة 13 من الشمامسة الجدد، و5 ابسالتيس و8 في رتبة أناغنوستيس.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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