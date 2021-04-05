فنزويلا تمدد الحجر الصحى إثر تفشى السلالة البرازيلية لفيروس كورونا
الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:32 ص
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أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، تمديد الحجر الصحي في البلاد، في محاولة لاحتواء انتشار عدوى السلالة البرازيلية من فيروس كورونا المستجد.
وقال مادورو: "يجب الحفاظ على الحجر الصحي الصارم في الأيام السبعة المقبلة، لاستكمال 21 يومًا، ويجب بذل كل الجهد لحماية أنفسنا".
وحذر رئيس فنزويلا من السلالة البرازيلية للفيروس: قائلًا: "إن المتغيرات البرازيلية لها حمولة فيروسية قوية، ويجب على السلطات الصحية اتخاذ إجراءات صارمة".
وقال مادورو: "يجب الحفاظ على الحجر الصحي الصارم في الأيام السبعة المقبلة، لاستكمال 21 يومًا، ويجب بذل كل الجهد لحماية أنفسنا".
وحذر رئيس فنزويلا من السلالة البرازيلية للفيروس: قائلًا: "إن المتغيرات البرازيلية لها حمولة فيروسية قوية، ويجب على السلطات الصحية اتخاذ إجراءات صارمة".