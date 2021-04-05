فنزويلا تمدد الحجر الصحى إثر تفشى السلالة البرازيلية لفيروس كورونا

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، تمديد الحجر الصحي في البلاد، في محاولة لاحتواء انتشار عدوى السلالة البرازيلية من فيروس كورونا المستجد.وقال مادورو: "يجب الحفاظ على الحجر الصحي الصارم في الأيام السبعة المقبلة، لاستكمال 21 يومًا، ويجب بذل كل الجهد لحماية أنفسنا".وحذر رئيس فنزويلا من السلالة البرازيلية للفيروس: قائلًا: "إن المتغيرات البرازيلية لها حمولة فيروسية قوية، ويجب على السلطات الصحية اتخاذ إجراءات صارمة".