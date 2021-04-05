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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 4323 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:28 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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سجلت باكستان 4323 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 692 ألفا و321 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الاثنين - إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و821 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 615 ألفا و960 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 61 ألفا و450 شخصا.

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