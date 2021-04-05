ازدحام وطوابير فى باكستان من أجل الحصول على لقاح كورونا

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن وجود حالة هلع وازدحام كبيرة في باكستان من أجل الحصول على لقاحات كورونا، حيث يسارع آلاف الباكستانيين الآن للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا، التي بدأت مطلع الأسبوع مع اعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية أمس الأحد أنها بيعت بالفعل.وتقدم باكستان حاليا اللقاح مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة "كوفيد 19" ومن تزيد أعمارهم على 50 عاما، وفي شهر مارس الماضي، سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس.وشهدت الجولة الأولى بيعا تجاريا للقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي يتم بيعه لعامة الناس، مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولارا) نظير عبوة من جرعتين.ورغم التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة.