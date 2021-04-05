الاتحاد الأوروبى يعرب عن دعمه للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشددًا على تأييده بنشاط عملية المصالحة الوطنية في البلاد.وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد لقائه الدبيبة "دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية الساعية لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات".ولفت ميشال إلى أن الاتحاد يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية، مضيفا أن "التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا"، معلنا عن عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة.