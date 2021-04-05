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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استئناف البحث عن 15 مفقودا بعد اصطدام قارب فى إندونيسيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:02 ص
اصطدام قارب فى إندونيسيا
اصطدام قارب فى إندونيسيا
وكالات
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استأنفت فرق الإنقاذ اليوم الاثنين البحث عن 15 شخصًا مفقودا بعد اصطدام قارب صيد بسفينة شحن في المياه قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، وفقا لمسؤولين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قتل شخصان وتم إنقاذ 15 آخرين بعد اصطدام قارب الصيد "باروكا جايا" بحاملة البضائع "هابكو بايونير" وانقلب قبالة منطقة إندرامايو بعد ظهر يوم السبت.

وقال ديدن ريدوانسا، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في باندونج، "تم توسيع منطقة البحث لتغطي 33 ميلا بحريا".

وأضاف "نأمل أن تسفر عملية اليوم عن نتائج".

وأشارت توقعات الطقس الصادرة عن وكالة الأرصاد والمناخ في إندونيسيا إلى أنه من المحتمل أن يكون الطقس قاسيا في بعض أجزاء إندونيسيا، بما في ذلك جزيرة جاوة، خلال الأيام المقبلة.

وتحدثت الوكالة عن احتمالية هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول ورياح قوية وأمواج عالية.

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