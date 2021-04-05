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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«فانوس رمضان».. شراءه يساعد فى تحسين الحالة النفسية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:49 ص
فانوس رمضان
فانوس رمضان
إسلام جمال
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أيام وتفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث يعتبر شراء الفانوس من الأمور التي تُقبل عليها الأسر المصرية، حيث يعد الهدية المناسبة في هذه الأوقات.

تقول الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن التهادي بفانوس رمضان من الأمور التي تساهم في تحسين العلاقات الاجتماعية.

"هاتلها فانوس".. طبيب نفسي يوضح تأثير فانوس رمضان على الحياة العاطفية

أوضحت أن استغلال المناسبات لتبادل الهدايا بين الأحباء من الأمور الجيدة لآزالة المشكلات، وتجديد الثقة بين البعض.

وأشارت إلى أن إحضار الفانوس لشريك الحياة يساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية التي تعود بشكل إيجابي على العلاقة العاطفية والإجتماعية.

"فانوس رمضان".. عادة صمدت في وجه السوشيال ميديا

ونصحت بضرورة شراء فوانيس رمضان للأطفال، حتى يتمسك الطفل بعادته وتقاليده التي تسبب فيها السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في انقراض بعضها.

وأكدت أن شراء فانوس رمضان للأطفال من العادات التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص إصابتهم بالوحدة والاكتئاب، بالإضافة إلى التوتر والقلق الذي خلفته مواقع التواصل الإجتماعي.

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