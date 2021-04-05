غرق عبارة على متنها أكثر من 50 شخصا وسط بنجلاديش

أفادت سلطات بنجلاديش، بغرق عبارة ذات طابقين كان على متنها أكثر من 50 شخصا وسط البلاد في حادث اسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفقدان عشرات آخرين.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضحت إدارة وسائل النقل البحرية المحلية أن العبارة، التي انطلقت من مدينة نارايانجاج، انقلبت في نهر شيتالاخسيا قرب العاصمة دكا بعد اصطدام جانبها الخلفي مع سفينة شحن في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.وذكرت أن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وتم إنقاذ 11 آخرين، بينما يعتبر العشرات في عداد المفقودين، لكن عددهم الدقيق غير معروف بالنسبة للسلطات حاليا.وأكدت الجهات المعنية أنها تواصل أعمال الإنقاذ، لكن الشرطة أشارت إلى أن ذلك أمر صعب نظرا للظروف الجوية.وكانت العبارة مزدحمة بالركاب الذين كانوا في عجلة لمغادرة المنطقة الصناعية في ظل إعلان الحكومة إغلاقا وطنيا عاما اعتبارا من الاثنين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.