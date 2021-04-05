خبير أوبئة أمريكى: دخلنا فى الموجة الرابعة من جائحة كورونا

اعتبر مايكل أوسترهولم، مدير دراسة الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، أن الولايات المتحدة تشهد حاليا الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا بسبب تفشي طفرات جديدة منه.وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، أشار الخبير إلى أن الحديث يدور خاصة عن الطفرة البريطانية من الفيروس، مضيفا أن "هناك أنباء جيدة أيضا، هي أن اللقاحات الحديثة فعالة ضد هذا النوع من فيروس كورونا".وأضاف أوسترهولم أن من ميزات الطفرة البريطانية أنها تصيب الأطفال على نطاق أوسع بالمقارنة مع الفيروس الأصلي، الأمر الذي يجعلهم هم الآخرين حملة العدوى ويستدعي مراجعة خطط السلطات بخصوص عمل المدارس.ومطلع الأسبوع الجاري أعربت رزشيل والينسكي، مديرة المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن قلقها إزاء نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى بدء الموجة الرابعة من انتشار كورونا في البلاد.يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا سواء من حيث حصيلة الإصابات المسجلة (أكثر من 30،6 مليون حالة)، أو من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس (أكثر من 554 ألف حالة)، وذلك بناء على معطيات جامعة جونز هوبكينز.