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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم بقذائف الهاون يستهدف مقر التحالف العربى فى شبوة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:43 ص
هجوم بقذائف الهاون
هجوم بقذائف الهاون
وكالات
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استهدف هجوم بقذائف الهاون منشأة بلحاف النفطية في محافظة شبوة اليمنية، التي تتخذها قوات التحالف العربي مقرا لها، دون أن يتسبب بخسائر بشرية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كانت حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن أعلنت يوم الخميس الماضي عن تنفيذها هجوما بواسطة طائرات مسيرة على ما وصفته بـ"مواقع حساسة ومهمة" في العاصمة السعودية الرياض، فيما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم صاروخي كانت الحركة تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.

ويخوض التحالف العربي، الذي تقوده السعودية قتالا ضد جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

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