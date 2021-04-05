تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

كشف مصدر أمني تفاصيل القبض على المطرب حسن شاكوش بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بمخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وقال مصدر أمني، إن "شاكوش" تم ضبطة برفقة 2 من المطربين الشعبيين بعد تجمع المئات من المواطنين أمام كافية يمتلكة أحد أقرباءه بشارع أنور المفتي المتفرع من شارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر.وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ضبطت قرابة شيشة بالكافية وأغلقت المكان بعد ساعات من افتتاحة وإحداث حالة من الزحام وتكدس بالطريق العام وعدم وجود تصريح.وأغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة كافية يمتلكة أحد أقرباء المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد ساعات قليلة من افتتاحة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافية بإحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكة مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانيين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.