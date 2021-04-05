تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر
الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:27 ص
هدير مصطفيطباعة
كشف مصدر أمني تفاصيل القبض على المطرب حسن شاكوش بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بمخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال مصدر أمني، إن "شاكوش" تم ضبطة برفقة 2 من المطربين الشعبيين بعد تجمع المئات من المواطنين أمام كافية يمتلكة أحد أقرباءه بشارع أنور المفتي المتفرع من شارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ضبطت قرابة شيشة بالكافية وأغلقت المكان بعد ساعات من افتتاحة وإحداث حالة من الزحام وتكدس بالطريق العام وعدم وجود تصريح.
وأغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة كافية يمتلكة أحد أقرباء المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد ساعات قليلة من افتتاحة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافية بإحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكة مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانيين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وقال مصدر أمني، إن "شاكوش" تم ضبطة برفقة 2 من المطربين الشعبيين بعد تجمع المئات من المواطنين أمام كافية يمتلكة أحد أقرباءه بشارع أنور المفتي المتفرع من شارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ضبطت قرابة شيشة بالكافية وأغلقت المكان بعد ساعات من افتتاحة وإحداث حالة من الزحام وتكدس بالطريق العام وعدم وجود تصريح.
وأغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة كافية يمتلكة أحد أقرباء المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد ساعات قليلة من افتتاحة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافية بإحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكة مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانيين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.