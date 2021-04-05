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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. رصد الطفرة البريطانية من كورونا فى 7 ولايات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:42 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن انتشار الطفرة البريطانية من فيروس كورونا في 7 ولايات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا أتاح تأكيد وجود طفرات بصمات للمتغير البريطاني، وحتى الآن، تم تحديد 89 سلالة (B1.1.7 للمتغير البريطاني)، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب".

وأضافت أنه "إلى جانب الطفرات المحددة للمتغيرات المكتشفة، يتم بانتظام کشف طفرات جديدة، إلا أنها دون تأثير سريري أو وبائي. وقد لوحظت هذه الديناميكية الفيروسية في جميع أنحاء العالم".

وأكدت أن "الائتلاف الوطني للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجيني لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة".

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

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