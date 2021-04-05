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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطورة «قومية اللقاحات»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:52 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن يؤدي استمرار "التوجه الخطير لقومية اللقاحات" ضد فيروس كورونا من قبل الدول الغنية إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال جوتيريش: "في حال استمرار التوجه الخطير لقومية اللقاحات وتخزينها في الدول الغنية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي".

وأضاف جوتيريش: "يجب علينا أن نضمن في أسرع وقت ممكن أن تكون اللقاحات متاحة بأسعار مقبولة لكل الناس. لا يمكننا الانتصار على كوفيد-19 إلا معا".

وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات حادة إلى سياسات توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن 76% منها تم تخزينها في 10 دول غنية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، إن "قومية اللقاحات" قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار.

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