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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعلن استثمار 3 مليارات دولار فى العراق

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:07 ص
بن زايد والكاظمي
بن زايد والكاظمي
وكالات
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أعلنت الحكومة الإماراتية، استثمارها 3 مليارات دولار في العراق ضمن اتفاق تم التوصل إليه في إطارة زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى الإمارات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام"، اجتمع الكاظمي خلال زيارته مع كل من نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وأصدر الطرفان عقب المحادثات بيانا مشتركا أفاد بأن الكاظمي شكر الإمارات ورئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على الدعم الذي تقدمته البلاد وقيادتها إلى العراق وشعبه.

وذكر البيان أنه "جرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة"، حيث "أشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

واتفق الجانبان "على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين".

وفي هذا الإطار أعلنت الإمارات، حسب البيان، "استثمارها مبلغ 3 مليارات دولار في جمهورية العراق الشقيق".

وأوضح الجانبان أن المبادرة تهدف "إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق".

كما ثمن العراق مبادرة الإمارات لإعادة بناء منارة الحدباء وجامع النوري وعدد من الكنائس في محافظة نينوى.

وتطرق الجانبان كذلك إلى ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، واتفقا على توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة.

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