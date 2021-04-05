رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:04 ص
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
وكالات
طباعة
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن انفتاح العراق على الدول العربية، خطوة نحو الطريق الصحيح، سواء بزيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى السعودية، أو الإمارات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال الصدر إن "للعراق مع هاتين الدولتين تاريخا زاخرا. لنحصل معهما على مستقبل زاهر، تجمعنا وإياهما الأخوة والشراكة والسلام، لأجل بلدنا وبلديهما".

وأضاف: "ليكن العراق محور سلام في المنطقة أجمع، والشرق الأوسط على وجه الخصوص".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قام خلال الأيام الخمسة الأخيرة بزيارتين رسميتين إلى الرياض وأبو ظبي التقى خلالهما قادة البلدين.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5-4-2021

إيران.. الموسم الثانى لمسلسل عن الجاسوسية يشعل جدلا فى البلاد

مارسيليا يفوز على ديجون بهدفين نظيفين فى الدورى الفرنسى لكرة القدم

تعادل نهضة بركان المغربى مع شبيبة القبائل الجزائرى فى الكونفدرالية الأفريقية

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات