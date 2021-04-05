الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن انفتاح العراق على الدول العربية، خطوة نحو الطريق الصحيح، سواء بزيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى السعودية، أو الإمارات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال الصدر إن "للعراق مع هاتين الدولتين تاريخا زاخرا. لنحصل معهما على مستقبل زاهر، تجمعنا وإياهما الأخوة والشراكة والسلام، لأجل بلدنا وبلديهما".وأضاف: "ليكن العراق محور سلام في المنطقة أجمع، والشرق الأوسط على وجه الخصوص".يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قام خلال الأيام الخمسة الأخيرة بزيارتين رسميتين إلى الرياض وأبو ظبي التقى خلالهما قادة البلدين.