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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الكاثوليكية» تشارك فى الندوة التثقيفية الأولى حول وثيقة الأخوة الإنسانية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:09 ص
الأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
مونيكا جرجس
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اجتمعت الكنيسة الكاثوليكية متمثلة في نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، والأب ميلاد شحاتة، مسؤول العلاقات العامة باللجنة، والقمص أنطونيوس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بالشرق الأوسط، والأب برنابا فانوس، القائم بأعمال الدلتا، مع جامعة الأزهر المتمثلة في الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الامير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن، بمشاركة طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك بكلية الشريعة والقانون بطنطا، تحت إشراف الأستاذ ماهر أحمد عامر، عميد كلية

ودارت الكلمات حول تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، وأهم المبادرات الواجب اتخاذها لبناء حوار حضاري.

شارك في اللقاء العديد من الآباء لمنطقة الدلتا والراهبات، ومشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة والنيافة وأصحاب الرأي والفكر في شتى المجالات من أبناء محافظة الغربية، وممثلي قطاع التعليم، وحقوق المرأة والطفل، احتوت الندوة على ثمار متمثلة في عدة توصيات وهي:

أولا: توصي الندوة بضرورة تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية بين أبناء الوطن، في كل مؤسسات المجتمع.

ثانيا: التعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية ومبادئها لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من خلال مقرر اللغة العربية والتربية الدينية.

ثالثا: منح شهادة سنوية تسمى؛ "الزمالة الإنسانية" من قـبل كلية الشريعة والقانون بطنطا، وكنيسة القديس بطرس بطنطا؛ على أن تمنح هذه الشهادة لأكثر شخصية مصرية مؤثرة على المستوى الإنساني.

رابعا: المشاركة المجتمعية المستمرة بين كلية الشريعة والقانون والكنيسة الكاثوليكية بطنطا في كل المناسبات والمحافل الدينية والاجتماعية.

خامسا: مقترح بإعداد دبلومة دراسية عن الأخوة الإنسانية مدتها عام، يلتحق بها كل أبناء الوطن، ويكون مقرها كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة.

سادسا: عقد هذه الندوة بصورة دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات.

سابعا: التنسيق مع القيادات التعليمية في محافظة الغربية، لتيسير الاجتماع مع مديري المدارس وشيوخ المعاهد، من أجل التنسيق معهم لتفعيل الوثيقة داخل المدارس والمعاهد.

وفي الختام توجه الاجتماع بأسمى آيات الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ولمعالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية.
الأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية

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