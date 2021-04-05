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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

عروسان أمريكيان يستخدمان أكواد إلكترونية لتبادل خواتم الزفاف

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:56 ص
خواتم الزفاف
خواتم الزفاف
أ ش أ
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أقدم عروسان أمريكيان على استخدام تقنية إلكترونية لتبادل خواتم الزفاف من خلال تكوين أكواد مشفرة ودمجهما معا وشراء أصول رقمية غير قابلة للاستبدال والتى تعرف باسم NFT.

وذكر موقع "بيزنس انسايدر" أن العروسين ريبيكا روز وبيتر كاشيرجينسكى، الذين يعملان فى شركة (Coinbase)، قررا القيام بتقاليد مختلفة لحفل زفافهما من خلال دمج كودين مشفرين والحاق فيديو به وتحويله الى أصول غير قابلة لللاستبدال، والتي يمكن للجميع رؤيتها للدلالة على التزامهما بعهود الزواج.

وأعلنت روز فى مواقع التواصل الاجتماعى أنهما أرادا إقامة مراسم زواج مختلفة، الأمر الذي دفعهما لشراء هذه الاصول غير القابلة للاستبدال وطرحها على شبكة الاصول الرقمية BLOCKCHAIN.

وقد أطلق العروسان على هذه الأصول الرقمية اسم "طابات" وهي كلمة عبرية وتعنى خاتم، فى إشارة على ارتباطهما معا فى حياتهما المشتركة من خلال إنشاء أصل رقمى عن طريق كودين مشفرين مختلفين كدليل على توحدهما فى رباط الزواج.

وتقليدا لمراسم الزواج التقليدية، والتى تتضمن تبادل خواتم الزواج، قام الزوجان روز وبيتر بتبادل هذه الاصول من خلال محفظة لللاصول الرقمية. وأضافت روز "ان هذه الاصول لايمكن استبدالها ولا يمكن ايقافها او الرقابة عليها ولا تتطلب السماح باستخدامها من أحد، كما يجب ان يكون الحب والزواج بالفعل".

ويمكن تعريف بسيط للعملات الرقمية غير قابلة للاستبدال وإستنباطه من تسميتها التي توحي بأن هذه العملات غير قابلة للاستبدال بحكم أن كل عملة مختلفة عن الأخرى، وأن كل عملة مسجلة في العقد الذكي، وبالتالي لا يمكن استبدالها مباشرة بعملة رقمية أخرى، كما لا يمكن مقايضتها أيضا، حيث لا يوجد اثنان متشابهان من نفس العملة.

بينما وعلى النقيض من ذلك، يمكن ببساطة استبدال الأوراق النقدية بأخرى، إذا كانت بنفس القيمة، فلا فرق بالنسبة لحاملها.. حتى العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين تعتبر عملة قابلة للاستبدال حيث يمكن إرسال بعض من البيتكوين إلى شخص ما وإبقاء بعض منها في المحفظة مع عدم اختلاف العملات سواء المرسلة أو المتبقية.

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