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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفريغ سوق «الحارس» لاستكمال أعمال التطوير بأسوان (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:49 ص
تفريغ سوق الحارس
تفريغ سوق الحارس
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة  العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتفريغ سوق الحارس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية قسم شرطة المرافق، ومباحث المرافق وقوات الأمن بأسوان، لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك بهدف تمكين الشركة المنفذة لاستكمال أعمال تطوير السوق السياحي لإنجاز أعمالها.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورجال حي غرب المدينة، وقسم الإشغالات بالوحدة.

وفى سياق متصل أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة، لوحات إعلانية بدون ترخيص، وذلك بحضور رجال حي جنوب المدينة ومهندس حي جنوب المدينة.
تفريغ سوق الحارس
تفريغ سوق الحارس
تفريغ سوق الحارس
تفريغ سوق الحارس
تفريغ سوق الحارس
تفريغ سوق الحارس
تفريغ سوق الحارس
تفريغ سوق الحارس

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