10 ملايين بريطانى فى قوائم الانتظار بالمستشفيات بسبب كورونا

سجلت قوائم الانتظار في المستشفيات البريطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق بإجمالى 10 ملايين بريطاني بسبب فيروس "كورونا" المستجد.ووفقًا لأحدث الأرقام الصادر عن وزارة الصحة البريطانية، والتي نشرت فى عدد إبريل من مجلة "لانسيت للأمراض الروماتيزمية"، هناك ما يقرب من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة ينتظرون الجراحة – بزيادة قدرها 4،2 مليون منذ بدء جائحة "كورونا" فى بريطانيا، فيما تعد جراحة العظام واحدة من أكثر التخصصات تضررًا، والتي تشمل علاجات العظام والمفاصل مثل استبدال الفخذ والركبة، فقد تم إلغاء جراحة استبدال المفاصل لما يقرب من 100،000 مريض، في الوقت الذي يكافح فيه الكثيرون للتعامل مع مشاكل الألم والحركة المتزايدة، وهذا يعني أن الآلاف يواجهون إنتظارًا طويلًا ومؤلمًا في المستقبل.