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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير السياحة ومدير اليونسكو ومحافظ الإسكندرية يزورون الأماكن الأثرية (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:01 ص
زيارة الأماكن الأثرية
زيارة الأماكن الأثرية
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيدة أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية والتي تأتي في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها مدير عام منظمة اليونسكو لمصر للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، والذي أقيم مساء أول أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مشهد عظيم ومبهر أشاد به دول العالم أجمع.

وتضمنت الزيارة جولة سريعة تفقد خلالها محافظ الإسكندرية، ووزير السياحة، والآثار ومديرة عام منظمة اليونسكو، عدد من الأماكن الأثرية والتاريخية بمحافظة الإسكندرية شملت قلعة قايتباي ومنطقة المرسي أبو العباس ببحري.

كما شملت الزيارة جولة بالحناطير بداية من قلعة قايتباي التاريخية وميدان المرسي أبو العباس حيث تتواجد منطقة المساجد ببحري.

وحرص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على إهداء مديرة عام منظمة اليونسكو مفتاح مدينة الإسكندرية للجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة للقطاع الأثري والتراثي فى مصر، معربًا عن تطلعه لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية لاستعادة مكانة مدينة الإسكندرية السياحية والتاريخية للعالم أجمع.

وفى السياق ذاته، أكد «الشريف» على الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الآثار والسياحة فى هذا الشأن من خلال تطوير المتاحف الأثرية بالإسكندرية.

وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة، وإنبهارها بالأثار التي تمت مشاهدتها بمحافظة الإسكندرية.

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