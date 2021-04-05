نتائج الاستطلاعات الأولية تتوقع فوز الحزب الحاكم فى بلغاريا بالانتخابات البرلمانية

أشارت نتائج الاستطلاعات الأولية إلى فوز الحزب الحاكم في بلغاريا في الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد.ووفقًا لوكالة (صوفيا) البلغارية، حقق حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" (جيرب) الموالي للاتحاد الأوروبي، بزعامة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، نسبة 25% من الأصوات.وذكرت (صوفيا) أن حزب بوريسوف في حالة تأكيد النتائج سيحتاج للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.