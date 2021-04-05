البرلمان فى كوسوفو ينتخب فيوسا عثمانى رئيسة للبلاد

انتخب نواب البرلمان في كوسوفو خبيرة القانون الإصلاحية فيوسا عثماني الشخصية السياسية التي تحظى بأوسع شعبية رئيسة لكوسوفو.وحصلت عثماني البالغة 38 عاما على تأييد 71 برلمانيا من أصل 82 كانوا حاضرين بحسب تعداد رسمي، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية".وقد أعلن رئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا انتخاب جمعية جمهورية كوسوفو السيدة فيوسا عثماني-سداريو رئيسة للجمهورية".