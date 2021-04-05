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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان فى كوسوفو ينتخب فيوسا عثمانى رئيسة للبلاد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:50 ص
البرلمان في كوسوفو
البرلمان في كوسوفو
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انتخب نواب البرلمان في كوسوفو خبيرة القانون الإصلاحية فيوسا عثماني الشخصية السياسية التي تحظى بأوسع شعبية رئيسة لكوسوفو.

وحصلت عثماني البالغة 38 عاما على تأييد 71 برلمانيا من أصل 82 كانوا حاضرين بحسب تعداد رسمي، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وقد أعلن رئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا انتخاب جمعية جمهورية كوسوفو السيدة فيوسا عثماني-سداريو رئيسة للجمهورية".

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