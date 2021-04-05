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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: جونسون يستبدل الحظر شبه الشامل على السفر إلى الخارج بنظام تأشيرات جديد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:41 ص
جونسون
جونسون
أ ش أ
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أفادت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الإثنين استبدال الحظر شبه الشامل على السفر إلى الخارج بنظام تأشيرات جديد.

وتحظر الحكومة حاليًا جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية حتى 17 مايو وأي شخص يتجه إلى الخارج دون سبب وجيه خلال تلك الفترة يتعرض لغرامة قدرها 5000 إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تصنيف البلدان وفقًا لمعدلات التطعيم وعدد الإصابات وانتشار العدوى والقدرة على التعرف عليها، وستكون هناك ثلاث فئات منفصلة، «قائمة حمراء» للبلدان المحظورة، و«قائمة صفراء»، و«قائمة خضراء».

وأضافت الصحيفة، أن القائمة الخضراء ستضم فقط البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة وعدد حالات «كوفيد-19» المنخفضة، فيما لن يتم الإعلان عن «القائمة الخضراء» الأولى للدول حتى الشهر المقبل.

يشار إلى أنه لا يزال يتعين على المسافرين الخضوع لثلاثة اختبارات «كوفيد-19» على الأقل، واحد قبل المغادرة واثنان عند العودة، مما قد يضيف مئات الجنيهات إلى فواتير السفر.

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