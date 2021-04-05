الجيش الأمريكى: إغلاق وحدة سرية فى معتقل جوانتانامو

أعلن الجيش الأمريكي، إغلاق وحدة سرية داخل معتقل جوانتانامو كانت بحاجة إلى الصيانة فيما تم نقل السجناء إلى منشأة أخرى في القاعدة الأمريكية في كوبا.وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية - في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" - إنه تم نقل السجناء في المعسكر 7 إلى منشأة مجاورة، حيث يحتجز معتقلون من القاعدة، في إطار محاولة لزيادة الكفاءة والفعالية التشغيلية.ولم تذكر القيادة الجنوبية والتي تشرف على مركز الاحتجاز في الطرف الجنوبي الشرقي لكوبا، عدد السجناء الذين تم نقلهم، لكن مسؤولين ذكروا في وقت سابق أن نحو 14 رجلا محتجزون في المعسكر 7.وقالت القيادة الجنوبية إن سجناء المعسكر 7 نُقلوا إلى المعسكر 5 "بأمان وبدون حوادث".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن اعتزامه إغلاق جوانتانامو، لكن ذلك سيتطلب موافقة الكونجرس لنقل بعض السجناء إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم أو سجنهم.