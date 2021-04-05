رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المملكة المتحدة: 10 وفيات جديدة بكورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:38 ص
كورونا في المملكة
كورونا في المملكة المتحدة
أ ش أ
طباعة
سجلت المملكة المتحدة 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و3423 حالة إصابة جديدة، وفقًا للأرقام الحكومية الرسمية.

وتعد هذه الزيادة اليومية أدنى رقم مسجل منذ سبتمبر 2020 مقارنة بـ58 وفاة يوم السبت الماضي، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويبلغ العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 المسجلة رسميًا في المملكة المتحدة الآن 126826 شخصًا.

وتظهر الأرقام المنفصلة التي نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية أن هناك 150000 حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة تم ذكر كورونا كأحد أسباب الوفاة.

في الوقت نفسه، استمر برنامج اللقاح في المملكة المتحدة على قدم وساق مع 124415 جرعة أولى و256870 جرعة ثانية من اللقاح.

وتلقى أكثر من خمسة ملايين شخص حتى الآن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وتلقى ما مجموعه 31425682 شخص جرعتهم الأولى.

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5-4-2021

إيران.. الموسم الثانى لمسلسل عن الجاسوسية يشعل جدلا فى البلاد

مارسيليا يفوز على ديجون بهدفين نظيفين فى الدورى الفرنسى لكرة القدم

تعادل نهضة بركان المغربى مع شبيبة القبائل الجزائرى فى الكونفدرالية الأفريقية

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات