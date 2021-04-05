المملكة المتحدة: 10 وفيات جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و3423 حالة إصابة جديدة، وفقًا للأرقام الحكومية الرسمية.وتعد هذه الزيادة اليومية أدنى رقم مسجل منذ سبتمبر 2020 مقارنة بـ58 وفاة يوم السبت الماضي، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.ويبلغ العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 المسجلة رسميًا في المملكة المتحدة الآن 126826 شخصًا.وتظهر الأرقام المنفصلة التي نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية أن هناك 150000 حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة تم ذكر كورونا كأحد أسباب الوفاة.في الوقت نفسه، استمر برنامج اللقاح في المملكة المتحدة على قدم وساق مع 124415 جرعة أولى و256870 جرعة ثانية من اللقاح.وتلقى أكثر من خمسة ملايين شخص حتى الآن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وتلقى ما مجموعه 31425682 شخص جرعتهم الأولى.