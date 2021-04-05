اليوم.. «تربية رياضية طنطا» تستضيف طلاب النور والأمل للمكفوفين

تستضيف كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، طلاب مدرسة النور والأمل للمكفوفين بطنطا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، لقضاء يوم ترفيهي ورياضى داخل الكلية.من جانبه أكد الدكتور علاء حلويش، عميد الكلية، أن الكلية ستستضيف 35 طالبًا وطالبة من المكفوفين من طلبة النور والأمل، لقضاء يوم ترفيهي لمساعدتهم فى انخراطهم مع المجتمع الخارجى، مشيرا إلى أن اليوم سيتضمن مسابقة كرة جرس ومسابقات ثقافية وفنية لأول مرة فى تاريخ الجامعة.وأضاف حلويش، أن الكلية ستقوم بنقلهم من وإلى الكلية، علاوة على التبرع لكل طالب بزى رياضى وبعض الأجهزة الرياضية مساهمة من الكلية.