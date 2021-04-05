«محلية أسوان»: غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية لمخالفة الإجراءات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة، حملة مكبرة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات والاحترازية بالمقاهي والكافيهات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت إشراف نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وحي جنوب.وأسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية ومقهى مخالفين للإجراءات الاحترازيه، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.