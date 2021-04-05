درة تتصدر غلاف مجلة Soul بإطلالة مختلفة

تصدرت النجمة التونسية، درة، غلاف مجلة Soul لهذا الشهر، حيث ظهرت بإطلالة فخمة، تبرز عن جمالها، وقد شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.وتألقت درة، بفستان فخم وأنيق، الأسود المزين بالفرو عند منطقة الصدر، وذو نقوشات من الفراشات، التي أضفت جمالا وحيوية على إطلالتها.وصففت شعرها كضفيرة طويلة، وضعت على أحد الجانبين، كما تنزينت بمجموعة من الأكسسوارات الفضية التى جاءت مناسبة لإطلالتها.وعلقت درة على صورها قائلة: "أتمنى أن يسترجع الناس حياتي المهنية فيما بعد، ويدركون أنني قمت بأدوار متنوعة وحاولت أن أبذل جهدي دائما لأصبح أفضل فيما أقوم به".فيما كتبت عنها المجلة: "النجمة دُرة زروق تتحدث عن رحلتها التي استمرت 16 عامًا من الاختيارات والشخصيات المختلفة".وتستعد درة لعرض مسلسلها "بين السما والأرض" المقرر عرضه في رمضان القادم 2021، وجسدت فيه شخصية علا، والمسلسل من إخراج محمد جمال العدل، تأليف نجيب محفوظ، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم هاني سلامة، سوسن بدر، درة، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، نجلاء بدر، يسرا اللوز، نورهان، محمود الليثي.