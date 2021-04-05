درة تتصدر غلاف مجلة Soul بإطلالة مختلفة
الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:40 ص
سارة ساويرسطباعة
تصدرت النجمة التونسية، درة، غلاف مجلة Soul لهذا الشهر، حيث ظهرت بإطلالة فخمة، تبرز عن جمالها، وقد شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت درة، بفستان فخم وأنيق، الأسود المزين بالفرو عند منطقة الصدر، وذو نقوشات من الفراشات، التي أضفت جمالا وحيوية على إطلالتها.
وصففت شعرها كضفيرة طويلة، وضعت على أحد الجانبين، كما تنزينت بمجموعة من الأكسسوارات الفضية التى جاءت مناسبة لإطلالتها.
وعلقت درة على صورها قائلة: "أتمنى أن يسترجع الناس حياتي المهنية فيما بعد، ويدركون أنني قمت بأدوار متنوعة وحاولت أن أبذل جهدي دائما لأصبح أفضل فيما أقوم به".
فيما كتبت عنها المجلة: "النجمة دُرة زروق تتحدث عن رحلتها التي استمرت 16 عامًا من الاختيارات والشخصيات المختلفة".
وتستعد درة لعرض مسلسلها "بين السما والأرض" المقرر عرضه في رمضان القادم 2021، وجسدت فيه شخصية علا، والمسلسل من إخراج محمد جمال العدل، تأليف نجيب محفوظ، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم هاني سلامة، سوسن بدر، درة، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، نجلاء بدر، يسرا اللوز، نورهان، محمود الليثي.
وتألقت درة، بفستان فخم وأنيق، الأسود المزين بالفرو عند منطقة الصدر، وذو نقوشات من الفراشات، التي أضفت جمالا وحيوية على إطلالتها.
وصففت شعرها كضفيرة طويلة، وضعت على أحد الجانبين، كما تنزينت بمجموعة من الأكسسوارات الفضية التى جاءت مناسبة لإطلالتها.
وعلقت درة على صورها قائلة: "أتمنى أن يسترجع الناس حياتي المهنية فيما بعد، ويدركون أنني قمت بأدوار متنوعة وحاولت أن أبذل جهدي دائما لأصبح أفضل فيما أقوم به".
فيما كتبت عنها المجلة: "النجمة دُرة زروق تتحدث عن رحلتها التي استمرت 16 عامًا من الاختيارات والشخصيات المختلفة".
وتستعد درة لعرض مسلسلها "بين السما والأرض" المقرر عرضه في رمضان القادم 2021، وجسدت فيه شخصية علا، والمسلسل من إخراج محمد جمال العدل، تأليف نجيب محفوظ، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم هاني سلامة، سوسن بدر، درة، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، نجلاء بدر، يسرا اللوز، نورهان، محمود الليثي.
درة
درة
درة
درة
درة
درة
درة
درة