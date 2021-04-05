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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الإثنين 5-4-2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:20 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الإثنين 5-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الإثنين 5-4-2021

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

تراجعت مستويات سعر الدينار الكويتي على مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 49.02 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.02 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

بينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC،عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

سجلت مستويات أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية إلى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وتداولت فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوي 47.48 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وجاءت مستويات سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB، عند 51.89 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.
يقدم لكم موقع " الدستور" سعر الدينار الكويتي في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الأثنين 5-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأثنين 5-4-2021

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

تراجعت مستويات سعر الدينار الكويتي على مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 49.02 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.02 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

بينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC،عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

سجلت مستويات أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية إلى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وتداولت فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوي 47.48 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وجاءت مستويات سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB، عند 51.89 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

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