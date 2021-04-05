وزير التموين: معرض «أهلا رمضان» مستمر حتى 12 أبريل

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض "أهلا رمضان" مستمر حتى يوم 12 أبريل الجاري، موضحا أن هناك كميات ضخمة من السلع بكافة أنواعها في المعارض المختلفة المقامة في محافظات الجمهورية.وقال المصيلحي، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لن يكون هناك "رف" من أرفف المعارض ستختفي منه المنتجات مهما بلغ حجم الإقبال، متابعا: "مفيش رف هيفضي من السلع".وأضاف المصيلحي، أنه يتمنى زيادة معدلات الاستهلاك مما يمثل تنشيطًا لحركة التجارة ودخل التجار، لافتا إلى أن سلة الغذاء تمثل 45% من مؤشر التضخم.وتابع المصيلحي، أنه سيتم طرح 100 طن دواجن و50 طن لحوم طازجة و50 طن لحوم مجمدة يوميا في شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، وسيتم ذبح 4800 عجل طوال شهر رمضان.ولفت المصيلحي إلى أنه تم إتاحة كافة خدمات البطاقات التموينية على موقع دعم مصر، ومن بينها الفصل الاجتماعي وضم الزوجة والنقل من محافظة لأخرى وإصدار بطاقة تموينية جديدة وبدل فاقد وبدل تالف.