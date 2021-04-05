تونس: 34 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و965 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1709 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 260 ألفًا و44 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 260 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و999 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 352 حالة، إلى جانب 111 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.