تعادل نهضة بركان المغربى مع شبيبة القبائل الجزائرى فى الكونفدرالية الأفريقية

تعادل فريق نهضة بركان المغربي مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دور المجموعات، لبطولةالكونفيدرالية الأفريقية.وأكمل الفريق الجزائري المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد رياح، في الدقيقة 77.وبتلك النتيجة يتصدر القطن الكاميروني المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، وخلفه الشبيبة بـ5 نقاط، ثم نهضة بركان بـ4 نقاط، ونابسا بنقطة واحدة.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من المجموعة الأولي تعادل أهلي بنغازي الليبي سلبيا مع ضيفه اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.وتعد هذه المباراة هي الأولى للأندية الليبية على ملعبها رسميا بعدما رفع الكاف الحظر عن ملاعب ليبيا.التعادل رفع رصيد أورلاندو إلى 5 نقاط، محتلا وصافة المجموعة، فيما بات رصيد الأهلي بنغازي 4 نقاط في المركز الثالث، ويتصدر أنيمبا النيجيري المجموعة برصيد 6 نقاط،ويتذيل وفاق سطيف الجزائري المجموعة بنقطة واحدة.